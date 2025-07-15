Израиль ударит по сирийским войскам на юге страны

Израильские власти распорядились нанести удар по сирийским военным в ответ на их действия против друзов в городе Эс-Сувейда на юге Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сам премьер и министр обороны Исраэль Кац поручили Армии обороны Израиля провести незамедлительную операцию против сирийских сил и вооружения, переброшенных в район Эс-Сувейда.

Власти считают, что действия сирийской стороны нарушают договоренности о демилитаризации южных районов страны и несут угрозу безопасности Израиля.