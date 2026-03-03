Израиль сообщил о ракетном обстреле со стороны Ливана

Армия Израиля сообщила о ракетном обстреле со стороны Ливана. По данным военной пресс-службы, удары пришлись на северные и центральные районы страны, передает «ТАСС».

Из-за обстрела в этих регионах объявили воздушную тревогу. Сирены звучали, в том числе, в районе Тель-Авива.

Север и центр Израиля подверглись ракетной атаке со стороны Ливана впервые с ноября 2024 года. Тогда же начал действовать режим прекращения огня между Израилем и шиитской организацией «Хезболлах». После его вступления в силу ракетные обстрелы израильской территории были прекращены.