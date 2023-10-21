Израиль рекомендовал своим гражданам как можно скорее покинуть Египет и Иорданию

Совет нацбезопасности Израиля рекомендовал израильтянам как можно скорее покинуть Египет и Иорданию, а также не посещать Марокко. Об этом передает ТАСС.

«В связи с продолжением военных действий в последние дни в различных странах мира зафиксировано дальнейшее значительное усиление протестов против Израиля, с акцентом на арабские страны Ближнего Востока, наряду с проявлениями враждебности и насилия в отношении израильтян и евреев», — рассказали в канцелярии.

Так, уровень предупреждения о поездках в Египет и Иорданию повышен до 4-го (высокая угроза) — рекомендуется не посещать эти государства, а тем, кто уже в них находится, следует как можно быстрее покинуть их территорию, о поездках в Марокко — до 3-го — власти советуют избегать несущественных поездок.

Также в Cовете нацбезопасности напомнили о действующих рекомендациях избегать пребывания во всех странах Ближнего Востока, включая Турцию, Египет (включая Синай), Иорданию, ОАЭ, Бахрейн и Марокко.