Израиль продал Финляндии многоуровневую систему ПРО «Праща Давида» за 317 млн евро

Запуск ракеты-перехватчика системой ПРО «Праща Давида» в 2015 году

Фото: Агентство противоракетной обороны США

Министерство обороны Израиля заключило контракт с Финляндией о продаже системы противоракетной обороны «Праща Давида» за 1,3 млрд шекелей, что соответствует 317 млн евро. Об этом сообщают издание Israel Defence и «7-й канал».

Это первая продажа разработанной израильской компанией Rafael и американской корпорацией Raytheon системы за рубеж. В израильском военном ведомстве подписание соглашения назвали «историческим» событием, отмечает газета Times of Israel.

Власти Финляндии заявили о желании приобрести «Пращу Давида» на следующий день после вступления в НАТО, 5 апреля 2023 года. После начала войны в секторе Газа в Хельсинки выразили уверенность, что ситуация не помешает сделке. Аналитик финского Минобороны Франс Пелтонен обратил внимание на то, что поставки намечены на конец 2020-х годов, когда «ситуация, безусловно, изменится», замечает Yle.

Система «Праща Давида» предназначена для перехвата на дальности от 40 до 300 километров баллистических ракет малой дальности и неуправляемых ракет большого калибра, а также дозвуковых крылатых ракет. Она отвечает за средний уровень многоступенчатой ПРО Израиля, включающей также системы «Железный купол», «Хец 2» и «Хец 3».

«Праща Давида» была принята на вооружение еще в 2015 году и развернута еще в 2017-м, но впервые Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) применила ее только в мае текущего, 2023 года.

Вооруженные силы Финляндии имеют американо-норвежские зенитно-ракетные системы NASAMS 2, но диапазон высот у них меньше. Ранее финская армия использовала российские зенитно-ракетные комплексы «Бук-М1», о чем писала Lenta.ru.