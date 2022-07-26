Израиль пригрозил Ирану «сильным ударом» из-за планов возродить ядерную программу

Чтобы отсрочить реализацию иранской ядерной программы Израиль может нанести удар по Ирану, заявил министр обороны еврейского государства Бени Ганц. По его словам, власти страны остались «очень недовольны» планами по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

«Иран – глобальная проблема, а не частная проблема Государства Израиль. В конце концов, мы можем нанести сильный удар для сдерживания [иранского] атома», – цитирует его ТАСС.

По словам министра, соглашение по возобновлению ядерной сделки может быть достигнуто «в ближайшие несколько дней».

Непрямые переговоры между США и Ираном по восстановлению ядерной сделки проходили в Катаре в конце июня. Сторонам не удалось достигнуть того прогресса, на который они надеялись, но в Иране переговоры оценили положительно. Глава иранского МИДа заявлял, что сделку удастся восстановить, «если США проявят реализм».