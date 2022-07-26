news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
26 июля 2022  15:28
Розалия Заманова

Израиль пригрозил Ирану «сильным ударом» из-за планов возродить ядерную программу

news_top_970_100

Чтобы отсрочить реализацию иранской ядерной программы Израиль может нанести удар по Ирану, заявил министр обороны еврейского государства Бени Ганц. По его словам, власти страны остались «очень недовольны» планами по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

 «Иран – глобальная проблема, а не частная проблема Государства Израиль. В конце концов, мы можем нанести сильный удар для сдерживания [иранского] атома», – цитирует его ТАСС.

По словам министра, соглашение по возобновлению ядерной сделки может быть достигнуто «в ближайшие несколько дней».

Непрямые переговоры между США и Ираном по восстановлению ядерной сделки проходили в Катаре в конце июня. Сторонам не удалось достигнуть того прогресса, на который они надеялись, но в Иране переговоры оценили положительно. Глава иранского МИДа заявлял, что сделку удастся восстановить, «если США проявят реализм».

#Иран #Израиль #иранская ядерная программа
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100