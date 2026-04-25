Нетаньяху приказал армии Израиля нанести удар по целям «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля получила приказ нанести удар по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане, сообщила канцелярия премьер-министра, передает РИА Новости.

В заявлении для прессы говорится, что Нетаньяху отдал приказ ЦАХАЛ нанести мощный удар по целям «Хезболлы» в Ливане.

С 16 апреля между сторонами официально вступил в силу режим прекращения огня. Однако «Хезболла» обвиняет Израиль в нарушении перемирия более 200 раз: применение боевой авиации, беспилотников, артиллерии и подрыв заминированных домов в ливанских поселениях. В ответ на эти нарушения движение провело боевую операцию, заявляли в «Хезболле».

Иран называл прекращение атак на Ливан одним из условий 14-дневного перемирия с США, о котором стороны объявили 8 апреля. На этой неделе Дональд Трамп продлил его в одностороннем порядке. По его словам, перемирие будет действовать до тех пор, пока Иран не подготовит предложения по урегулированию и стороны не проведут встречу.