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Ру Тат
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27 октября 2021  09:45

Израиль планирует разрешить привитым «Спутником V» туристам въезд в страну

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Правительство Израиля предварительно одобрило инициативу о допуске в страну туристов, привитых российской вакциной «Спутник V», сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный источник.

«В ходе совещания под руководством Премьер-министра Нафтали Беннета была одобрена инициатива министра туризма Константина Развозова о допуске в Израиль туристов, привитых вакциной „Спутник V“», — сообщил источник.

По его словам, планируется начать пускать туристов с 15 ноября, но еще «должны утвердить окончательно — юридически нужно или утверждение кабмина или указ минздрава, пока не ясно».

Кроме того, туристам нужно будет сдать серологический тест.

Специалисты Центра имени Гамалеи, разработавшие вакцину «Спутник V», выразили надежду на то, что Всемирная организация здравоохранения признает препарат до конца этого года, о чем сообщал «Татар-информ».

Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал высокую безопасность и эффективность российских препаратов для вакцинации от коронавируса.

#Коронавирус
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