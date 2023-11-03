Израиль перестал уведомлять Россию об ударах по Сирии

После эскалации конфликта на Ближнем Восток Израиль не информирует Россию об ударах по территории Сирии. Об этом сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов, пишет газета «Известия».

«Не только не всегда [информирует], а как правило [не информирует]», — подчеркнул дипломат. Соответственно, российская сторона узнает об израильских ударах по территории Сирии «по факту», уточнил Богданов.

Ранее об отказе Израиля от предупреждений России об ударах по Сирии, на территории которой находятся войска РФ, со ссылкой на источники рассказало агентство Bloomberg.

Боевики радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября вторглись на территорию Израиля, начали убивать мирных жителей и захватывать заложников. Погибли более 1,4 тыс. человек (в том числе и россияне). Еще 247 человек, в том числе граждане РФ и других государств, оказались взяты в заложники. Из них пока удалось освободить только пятерых (четверых отпустили боевики, одна была спасена в результате силовой операции).

Власти Израиля объявили о переходе в состояние войны, мобилизовали 360 тыс. резервистов и начали наносить удары по целям в секторе Газа, а затем приступили к наземной операции. По данным Министерства здравоохранения сектора, подконтрольного ХАМАС, в результате атак на данный момент погибли 9277 человек.

Президент России Владимир Путин счел террористическую атаку на Израиль беспрецедентной по жестокости. Вместе с тем он призвал к созданию полноценного Палестинского государства.