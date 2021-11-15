Израиль открыл границы для привитых «Спутником V» туристов

Туристы, привитые вакциной «Спутник V», при соблюдении некоторых условий смогут с 15 ноября прилететь в Израиль. Об этом сообщает РИА Новости.

Государство признало целый ряд иностранных вакцин (Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson – Janssen, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm, Sinovac) помимо российской.

Правда, по приезду туристам придется «высидеть» карантин до получения результатов серологического теста.

Такое разрешение в любой момент может перестать действовать, если Израиль пересмотрит список «красных» стран, крайне неблагополучных по Covid-19, и включит в него Россию.