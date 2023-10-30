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Израиль отказался пустить топливо в сектор Газа
Израиль отказался разрешить поставки топлива в Газу, несмотря на просьбы ООН и других международных организаций. Об этом со ссылкой на представителя армии Израиля подполковника Джонатана Конрикуса сообщает РИА Новости.
«Мы не позволим поставлять топливо в Газу, и нас к этому ничто не обязывает. Мы не хотим, чтобы ХАМАС использовал его против нас», — заявил он, выступая на брифинге.
Гуманитарные организации и ООН просили Тель-Авив разрешить поставки топлива для работы больниц и водоочистных сооружений.
Ранее стало известно, что именно вопрос пуска топлива в сектор Газа стал точкой преткновения в переговорах по освобождению заложников ХАМАС. Из-за отказа пойти на этот шаг, с одной стороны, и отсутствия гарантий освободить большое число пленных – с другой, сообщали СМИ, переговоры зашли в тупик.
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