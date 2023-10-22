Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо и вывел их из строя, передает агентство SANA.

«Сегодня утром примерно в 05.25 израильский противник одновременно осуществил воздушную агрессию с залпами ракет со стороны Средиземного моря к западу от Латакии и со стороны оккупированных сирийских Голан, нанеся удары по международным аэропортам Дамаска и Алеппо», – указано в сообщении.

Министерство транспорта Сирии перевело регулярные рейсы из вышеперечисленных аэропортов в аэропорт города Латакия, передает агентство.

Кроме того, как пишет агентство, в результате происшествия погиб работник аэропорта, еще один человек ранен.