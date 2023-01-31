Изольда Сахарова о «Мисс Татарстан-2023»: Постарались представить финалисток полубогинями

Символом юбилейного XXV конкурса красоты «Мисс Татарстан» в этом году стала тема перламутра. Об этом рассказала президент организации «Мисс Татарстан» Изольда Сахарова на пресс-конференции, посвященной финалу юбилейного конкурса.

«Когда я задумывалась, в каких тонах делать наш четвертьвековой юбилей, то пришла мысль что это должно быть ярко. И сразу же возникает тема красного цвета. И я практически стала идти по этому пути, но почувствовала, что не идет и все, не хочу. Очень тяжелое время и агрессивно-красный цвет совершенно не хочется применять, когда говорим о женственности и гармонии», – поделилась она.

Сахарова добавила, что ей захотелось увидеть очень мягкую гамму, в которой получится выразить светящийся взгляд и лучезарные улыбки конкурсанток. Поэтому возникла тема перламутра.

«Перламутр – это ракушка, с виду невзрачная, поэтому ее можно не заметить. Так вот наш проект как раз помогает найти эти камушки и пытается их раскрыть, чтобы показать всю красоту, что находится внутри», – отметила президент организации «Мисс Татарстан».

Помимо основного перламутра, в выступлениях финалисток также присутствовали водная и рассветная идеи. Так, на первом выходе все девушки были в платьях с принтами в виде рассветных пейзажей, а в суперфинале наряды создавали впечатление остатков водной пены на руках девушек.

По словам президента организации «Мисс Татарстан», в этом году конкурс ассоциировался с гармонией, женственностью, нежностью, а также рассветом жизни и красоты.

«Ракушка, в которую попадает песчинка, а мы все песчинки в мироздании, вокруг которой нарастает перламутр и превращается в драгоценность. Вот этот символ мы и пытались создать оформлением сцены, полиграфией и в первую очередь костюмами. Мы постарались представить наших финалисток, особенно в последнем выходе, полубогинями, вышедшими из водной пены», – заключила Сахарова.