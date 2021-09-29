Изобретения для пациентов с переломами и проблемными суставами представили врачи РКБ

Девять запатентованных изобретений для помощи пациентам с травмами и врожденными деформациями грудной клетки представили травматологи-ортопеды РКБ Татарстана на специализированной выставке «Индустрия здоровья. Казань».

Фото: © пресс-служба РКБ

Медики подготовили экспозицию инновационных травматолого-ортопедических металлоконструкций, среди которых защита мягких тканей при эндопротезировании, пластинки для лечения деформации грудной клетки у подростков и взрослых, оригинальные спейсеры (приспособления на основе биосовместимых материалов) тазобедренных и коленных суставов, стержни для фиксации бедренных и плечевых костей при переломах, расширители коленного сустава для ревизии сустава и т.д.

«Изделия разработаны и широко используются врачами Республиканской клинической больницы, и даже тиражируются в другие клиники», – отметил заведующий научно-исследовательским отделом РКБ Равиль Хабибьянов.

25-я международная специализированная выставка «Индустрия здоровья. Казань» открылась сегодня.

Свои технологии и изобретения представили 43 компании из 6 регионов России и представители компаний Германии, Китая, Белоруссии, Кореи, Японии.

Фото: © пресс-служба РКБ

Для гостей экспозиции заведующий отделением кардиологии РКБ Альберт Гильманов провел лекцию «Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний» и ответил на все интересующие их вопросы.