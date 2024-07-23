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Износ тепловых сетей «Казэнерго» достиг 59%. Всего компания обслуживает 702 км теплосетей. Решить проблему поможет региональная программа модернизации сетей коммунальной инфраструктуры. На 2023-2024 годы по этой программе выделено 400 млн рублей, сообщил генеральный директор организации Фанис Нурмухаметов на брифинге в Доме Правительства РТ.

«В прошлом году заменено около 10 км трубопроводов тепловых сетей. На этот год предусмотрено финансирование в размере 194 млн рублей. На эти средства запланированы и находятся в стадии реализации мероприятия по замене более 5 км тепловых сетей на шести объектах», – рассказал спикер.

По его словам, полностью заменены сети теплоснабжения по улицам Братьев Касимовых, 6а, Гвардейская, 56 и Даурская, 25.

Сейчас работы по замене сетей горячего водоснабжения и теплоснабжения проводятся по улицам Большая, 2, 4, Серп и Молот, 22, 24. Кроме того, замена теплосетей идет по улицам Осиновская, 31, 35, 35а, 29, 27 и 33, Даурская, 9, 11, 34, Карбышева, 62а, 62б.

«Все работы планируется завершить к 30 августа», – подчеркнул Нурмухаметов.