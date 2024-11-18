Износ сетей водоснабжения и канализации Казани составляет 70%

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Общий износ инфраструктуры, обслуживаемой «Водоканалом» в Казани, составляет более 70%. Об этом доложил директор предприятия Рустам Абдулхаков на деловом понедельнике в мэрии города.

«Почти половина сетей были проложены в 1930-1970 годах и имеют 100%-ный износ. Ежегодно дополнительно ветшают 65 километров сетей водоснабжения и канализации», – отметил он.

Это служит ключевой причиной возникновения аварийных ситуаций. Ежедневно аварийная служба принимает более 100 заявок о нештатных ситуациях на сетях. Всего же за 2024 год поступило более 30,5 тыс. заявок, что на 5% больше, чем годом ранее.

Что касается самих аварий на водопроводных сетях Казани, то в этом году их зафиксировано более 1 тыс., как и в прошлом. «Аварийность сохраняется на одном уровне, несмотря на ежегодный прирост обслуживаемых сетей», – подчеркнул Абдулхаков.

Отдельно он отметил проблему засоров, которые возникают из-за сброса мусора жителями города в канализацию. По его словам, значительная часть средств идет на ремонт аварий и устранение засоров, что приводит к недоремонту остальных сетей, на капитальный ремонт всех сетей нужно 53 млрд рублей, а с учетом модернизации станций и сооружений сумма превышает 127 млрд рублей.

В свою очередь мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что, несмотря на ежегодные траты более 2 млрд рублей на сети водоснабжения и водоотведения, необходимо более 10 млрд рублей, чтобы привести все эти сети в нормативное состояние.

«Недоедают сети водоснабжения всех городов, кроме, возможно, самых крупных и богатых. Буквально воют наши сети под землей. Вся надежда на анонсированную федеральную программу по модернизации сетей», – заявил Метшин.