Износ сетей и кадровый дефицит: в Татарстане усилят контроль за сферой ЖКХ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин представил отчет о работе Кабинета министров за 2025 год на заседании Госсовета РТ.

Среди приоритетных направлений он выделил инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций. Отмечалось, что в отрасли сохраняются системные проблемы: высокая степень износа коммунальной инфраструктуры, убыточность предприятий и нехватка кадров – особенно в сферах водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Эти факторы напрямую влияют на качество коммунальных услуг и уровень тарифов.

В связи с этим правительство республики поставило задачу усилить контроль за реализацией инвестиционных программ, а также за внедрением современных технологий при модернизации сетей и оборудования.

Государственный комитет Татарстана по тарифам продолжит работу в этом направлении.

Заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Дмитрий Сапожников отметил, что контроль за обоснованностью включения затрат в тарифы и выполнением инвестиционных программ остается одним из ключевых направлений работы ведомства. Он подчеркнул, что особое внимание уделяется эффективности вложений и их реальному влиянию на качество коммунальных услуг.

В пресс-службе Госкомитета добавили, что мониторинг реализации инвестиционных программ будет усилен с учетом поставленных задач.