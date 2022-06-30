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Происшествия
30 июня 2022  10:08
Полина Шевчук

Бизнесмен из Челнов получил срок за незаконную продажу газа на заправках

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Набережночелнинский городской суд вынес приговор генеральному директору ООО «Черри» за незаконную предпринимательскую деятельность, сообщается на сайте суда.

Как было установлено, с августа 2017 по конец апреля 2020 года предприниматель приобретал газ пропан-бутан, хранил его в цистернах и незаконно продавал, заправляя газом автомобили и бытовые баллоны. Доход от нелегального бизнеса превысил 80 млн рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде года условно с таким же испытательным сроком.
 

#газ #набережночелнинский суд
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