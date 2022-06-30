Бизнесмен из Челнов получил срок за незаконную продажу газа на заправках

Набережночелнинский городской суд вынес приговор генеральному директору ООО «Черри» за незаконную предпринимательскую деятельность, сообщается на сайте суда.

Как было установлено, с августа 2017 по конец апреля 2020 года предприниматель приобретал газ пропан-бутан, хранил его в цистернах и незаконно продавал, заправляя газом автомобили и бытовые баллоны. Доход от нелегального бизнеса превысил 80 млн рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде года условно с таким же испытательным сроком.

