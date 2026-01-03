Изначально США планировали атаковать Венесуэлу 25 декабря

Вооруженные силы Соединенных Штатов изначально намеревались приступить к военной операции против Венесуэлы 25 декабря, в день католического Рождества, однако старт кампании пришлось отложить. Об этом сообщает телеканал «CBS News», ссылаясь на собственные источники, передает ТАСС.

Американское военное командование рассматривало возможность атаки именно в праздник, но в итоге отдало приоритет нанесению авиаударов по объектам запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» в Нигерии.

Впоследствии сроки операции снова сдвигались, поскольку военное руководство ожидало улучшения погодных условий для обеспечения тактического преимущества. Источники телеканала также уточнили, что Президент США Дональд Трамп утвердил проведение наземных ударов как минимум за несколько дней до их фактического начала.