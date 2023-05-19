Изможденного лося заметили на проспекте Победы в Казани

Сегодня в соцсетях появилась информация о том, что на территории проспекта Победы в Казани бегает лось. Водители заметили животное, которое перебегало дорогу.

Позднее изможденного лося увидели на территории 19-й гимназии.

В Администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани сообщили, что специалисты Госкомитета по биологическим ресурсам РТ уже выехали на место.

В распоряжении «Татар-информа» оказалось видео, на котором видно, как сохатый гуляет на территории образовательного учреждения.

В администрации попросили жителей не приближаться к животным.

«Если проблема серьезная, сотрудники Госкомитета заберут животное в реабилитационный Центр внедрения инновационных технологий в области сохранения животного мира в Зеленодольском районе, где за ними будут ухаживать специалисты. Тех зверей, которым удалось помочь, выпускают на волю, в привычную среду обитания», – отметили в телеграм-канале администрации.

При обнаружении диких животных или птиц, которые нуждаются в помощи, необходимо звонить по номеру (843) 211 70 78.