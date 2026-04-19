«Изменой можно считать даже лайк в соцсетях»: о причинах, признаках и о жизни после

Правда ли, что женщины в наши дни изменяют чаще? Какие признаки говорят о неверности партнера? Как пережить предательство и стоит ли мстить за него? Об этом «Татар-информу» рассказала врач-психиатр Республиканской клинической психиатрической больницы Татарстана, ассистент кафедры психотерапии и наркологии КГМА Оксана Захарова.





Неверность затрагивает привязанность и базовую безопасность – чувство безопасности и спокойствия

Изменой можно считать и лайк в соцсетях

Как правило, под словом «измена» мы понимаем физическую близость с кем-то, кроме своего партнера. На самом деле это более широкое явление. Изменой можно считать и флирт в соцсетях, и доверительные разговоры – здесь определяющую роль играет субъективное отношение к действиям любимого человека.

«Паре стоит достигнуть договоренностей о границах дозволенного за столом переговоров. К примеру, девушка считает, что ее молодой человек не должен ставить лайки под фотографиями других девушек или переписываться с ними. В паре обсудили этот момент, но парень поставил лайк. Получается, что он не верен, потому что измена – это и есть нарушение договоренностей», – объясняет врач-психиатр Республиканской клинической психиатрической больницы Татарстана, ассистент кафедры психотерапии и наркологии КГМА Оксана Захарова.

Порой люди сталкиваются с эмоциональной изменой – у партнера формируется глубокая связь с кем-то другим. По словам врача, это ранит сильнее, чем физическая измена, поскольку из отношений уходит эмоциональная близость.

«Почему нам больно от измены? Неверность затрагивает привязанность и базовую безопасность – чувство безопасности и спокойствия. В голове был один образ партнера, а после предательства он ломается. Разрушается общее прошлое. Получается, что все, что было, – это ложь. Неизвестно будущее. Также человек испытывает удар по ощущению собственного "Я", теряет уверенность в себе», – сказала психиатр.

«Мужчины изменяют чаще женщин, но сегодня разрыв сокращается»

Основной причиной измен является угасание интереса к партнеру. Люди устают друг от друга, и отношения начинают восприниматься как рутина, как функция. И тогда некоторые пытаются решить кризис путем измены. Мужчины могут искать новизну, пытаться подтвердить свой статус, а женщина может искать утерянную эмоциональную поддержку, близость – она хочет почувствовать себя не домохозяйкой, а желанной женщиной.

«По статистике, мужчины изменяют чаще женщин, но сегодня разрыв сокращается. Почему? Полагаю, потому, что женщины стали больше думать о себе. Они становятся более свободными от социального давления и больше себе разрешают», – объясняет Оксана Захарова.

По ее словам, иногда измена – это проявление кризиса среднего возраста. Через измену человек подтверждает свои силы и пытается уйти от страха смерти, страха старения.

К изменам склонны:

люди с нарциссическими чертами – им нужно бесконечное подтверждение своей значимости в виде многочисленных завоеваний, восхищение со стороны разных партнеров;

люди с избегающим типом привязанности – как только начинается близость с одним партнером, она становится пугающей. Человек ищет нового партнера, чтобы разрядить напряжение и свой страх близости.

Партнер может стать очень заботливым – это попытка искупить вину за измену

По словам врача-психиатра, главным признаком неверности партнера является изменение привычного поведения. Как именно оно может меняться?

Партнер теряет интерес к отношениям.

Партнер может стать необычно раздражительным и цепляться ко всему. По сути, это перенос вины: «Партнер плохой, и поэтому я ему изменяю».

Партнер может стать очень заботливым – это попытка искупить вину.

Партнер начинает прятать телефон, не может долго держать зрительный контакт – это проявление чувства стыда и вины.

«Тайна и сокрытие даже дружеских переписок – это тревожный звоночек. Нужно смотреть на энергию в паре: если интерес и нежность уходит к какому-то другому человеку, значит, в паре наступил кризис. Если у кого-то из возлюбленных появился друг или подруга, которая лучше понимает стремления и переживания, – это плохой знак», – считает Оксана Захарова.

За кризис в отношениях, который и стал почвой для неверности, надо разделять ответственность между партнерами. Но в самом факте неверности стопроцентно виноват тот, кто изменил, ибо он выбрал такой простой и удобный способ справиться с напряжением вместо разбирательства и разговоров.

«Лучшая месть за измену – отпустить отношения и жить дальше»

«Если любимый человек изменил один раз, не обязательно будет второй и третий. Это может быть единичная ошибка системы, которая обратит внимание пары на проблемы и заставит искать причины произошедшего», – подметила психиатр.

Прощать или не прощать измену? Врач уверена: это зависит от того, готов ли изменивший взять на себя ответственность за поступок и выдерживать боль и сокрушения преданного партнера.

Если решено сохранить отношения, то и доверие можно восстановить. Это долгий путь, который может занять годы. Можно сказать, что старая пара умерла, но теперь строится новая. Отныне все действия того, кто изменил, должны быть прозрачны. К примеру, будет неплохо давать полазить в своем телефоне. В свою очередь пострадавшая сторона со временем должна быть готова перестать припоминать поступок.

Проанализировать случившееся нужно, поскольку психика не забудет это. Непроработанная травма будет жить и выходить через подколы и замечания за лишний взгляд или слово.

«Жертву измены может преследовать желание отомстить. Месть – это не про закрытие гештальта, не про преодоление боли. Ты не свободен, пока мстишь. Лучшая месть – отпустить эти отношения и жить без оглядки на них», – подчеркнула медик.

«Дайте себе возможность прожить этот опыт»

Измена – это сильный удар, способный вызвать бурную реакцию. Под влиянием эмоций человек может наломать дров. А как этого не допустить?

«Основная рекомендация – не принимать радикальных решений, хотя бы в первые дни после случившегося. Важно не требовать от партнера подробностей произошедшего. Возникающие в сознании картинки могут мучить еще сильнее», – отметила Оксана Захарова.

Существуют психологические техники, которые помогают успокоиться. Доктор рассказала об одной из них.

«Есть такая техника, как "5-4-3-2-1", – она помогает уйти от эмоций и как бы вновь почувствовать свое тело. В чем суть? Найдите перед собой пять разных предметов и проговорите их названия. Затем услышьте четыре звука: тишина тоже звук. Далее надо почуять три запаха, следом потрогать две разные поверхности и представить один вкус», – посоветовала врач-психиатр.

После травматических отношений важно отделить одного партнера, который предал, от всех остальных. Не стоит вешать ярлык изменников на всех мужчин или женщин. Не стоит и переносить травму в новые отношения, тем самым наказывая своего настоящего партнера за грехи прошлого:

«Если вы столкнулись с изменой, дайте себе возможность прожить этот опыт. Пройдет время, и рана заживет. Измена – это негативное явление, но оно может менять нас в лучшую сторону. К примеру, вы были наивны, а теперь осторожны и внимательны. Вы получили неприятный опыт, но в то же время полезные знания. Не спешите в новые отношения, лучше заходите в них потихоньку. Не забывайте, что в жизни очень важно заботиться о себе и интересоваться своими чувствами. Защищайте свои границы и выстраивайте свою новую счастливую историю».