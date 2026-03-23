Общество 23 марта 2026 21:28

Изменится расписание поездов из Бугульмы в Кандры и Туймазы

Изменится расписание поездов из Бугульмы в Кандры и Туймазы
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Пригородные поезда сообщением Бугульма – Кандры и Бугульма – Туймазы с 29 марта по техническим причинам будут курсировать по измененному расписанию, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Электричка №7290 отправится со станции Бугульма в 11.49 и прибудет в Кандры в 15.57.

Поезд №7291 со станции Кандры отправится в 16.09 и прибудет в Бугульму в 16.34.

Выезд поезда №7292 из Бугульмы запланирован на 17.20, прибытие в Кандры – 21.37.

Пригородный поезд №7293 со станции Кандры проследует в 6.41, в Бугульме он будет в 7.03.

Электричка №7294 из Бугульмы поедет в 7.32, а в Туймазы прибудет в 11.11.

Поезд №6769 отправится со станции Туймазы в 11.37, прибытие на станцию Бугульма запланировано в 11.16.

«В расписании указано местное время», – уточнили в пресс-службе пригородной пассажирской компании.

Кроме того, с 7 июня по 31 июля, с 1 сентября по 5 октября по нечетным дням и с 2 по 30 августа по четным дням для поезда №6761/6762 Набережные Челны – Бугульма отменят посадку и высадку пассажиров на станции Заинск.

