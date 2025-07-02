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Общество 2 июля 2025 18:05

Изменится расписание электричек Казань – Йошкар-Ола и Арск – Казань

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Изменится расписание электричек Казань – Йошкар-Ола и Арск – Казань
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Расписание пригородных поездов из Казани в Йошкар-Олу и из Арска в Казань изменится 4 июля по техническим причинам, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Поезд №6383 Казань – Йошкар-Ола до станции Зеленый Дол будет следовать по действующему графику, далее – по измененному. Прибытие в Йошкар-Олу – в 17.04», – говорится в сообщении.

Электричка №6407 сообщением Арск – Казань со станции Арск отправится в 11.15. В столицу Татарстана поезд прибудет в 13.01.

#расписание поездов
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