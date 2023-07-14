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Общество 14 июля 2023 22:15

Изменится расписание девяти электричек из-за ремонта на участке Васильево – Юдино

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Изменится расписание девяти пригородных поездов, курсирующих по Татарстану, в связи с ремонтом на участке Васильево – Юдино, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Расписание некоторых поездов изменится с 17 по 28 июля. Это связано с модернизацией инфраструктуры на участке Васильево – Юдино», – уточнили в пресс-службе.

Так, в обоих направлениях меняется график движения электричек между Казанью и станциями Аэропорт и Канаш. Кроме того, поменяется расписание поездов Свияжск – Казань, Волжск – Казань, Казань – Паратск и Краснозаринск – Куркачи.

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