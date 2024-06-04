«Изменить ситуацию в науке»: зачем математиков и киберфизиков России собрали в Казани

Научная мультиконференция по математическим методам, киберфизическим системам и дифференциальным уравнениям стартовала сегодня в Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Четвертый раз в Казани

Научная мультиконференция по математическим методам, киберфизическим системам и дифференциальным уравнениям проводится в России уже в 37-й раз, и четвертый раз площадкой для ее проведения выбрана столица Татарстана.

«Проведение такой масштабной конференции, безусловно, важно для тех, кто принимает в ней участие, для самой республики. Особенно с учетом того, что 2024 год объявлен в Татарстане Годом научно-технологического развития», – заявила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева на церемонии открытия.

Она отметила, что темы, поднимаемые на конференции, очень важны в развитии технических наук. По ее словам, доклады позволят получить обратную связь и дадут новый импульс развитию на основании услышанных тем этих докладов.

Фазлеева также выразила уверенность, что усилия организационного комитета конференции окажутся достаточными для того, чтобы конференция в будущем снова проводилась в Татарстане.

Лейла Фазлеева на церемонии открытия отметила, что темы, поднимаемые на конференции, очень важны в развитии технических наук Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Естественно-научные направления – это основа всей научной деятельности»

В свою очередь президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов отметил, что каждый, кто будет участвовать в конференции, найдет площадку по своим интересам и направлениям, познакомится с ведущими экспертами и сможет обсудить проблемные вопросы.

«Особенность этого года в том, что в Татарстане это Год научно-технологического развития, и, наверное, эта мультиконференция этому тоже поспособствовала, так как о ней было известно еще осенью прошлого года», – сказал Минниханов.

По его словам, математические и естественно-научные направления – это основа всей научной деятельности в России в целом и в Татарстане в частности.

Минниханов добавил, что Академия наук республики стала центром экосистемы научно-технологического развития Татарстана. Он также подчеркнул, что приоритет в развитии делается на высшие учебные заведения республики, научные институты развития.

Рифкат Минниханов отметил, что каждый, кто будет участвовать в конференции, найдет площадку по своим интересам и направлениям Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Число защитившихся кандидатов и докторов наук за 10 лет снизилось на 23%

«В любой деятельности есть оценки. Оценка научно-технологического развития в республике – это национальный рейтинг, в котором акцент делается на подготовку ученых – кандидатов и докторов наук», – перешел к проблемам в научном развитии страны Минниханов.

По его словам, за последние 10 лет общее снижение числа защитившихся кандидатов и докторов наук составило 23%. При этом по физико-математическим специальностям снижение составило 15% и на 21% сократилось число по техническим специальностям.

«Единственное, что успокаивает, – у нас в республике эти позиции более-менее стабильны, но это вызывает опасения. Напомню, что третий год в России идет десятилетие науки. Понятно, что быстрых результатов не будет, но давайте посмотрим правде в глаза: одно дело – объявить, другое дело – делать. Поэтому я считаю, что конференция – это вклад в изменение текущей ситуации», – заявил президент Академии наук РТ.

Он подчеркнул, что в Татарстане разрабатывается концепция формирования научных компетенций личности на всех стадиях развития: начиная от дошкольных учреждений и заканчивая «серебряным» возрастом.

Так, в Альметьевске уже успешно реализован пилотный проект по этому направлению, показавший высокую эффективность и перспективность данного подхода. «Данный опыт нужно масштабировать по всей территории республики», – считает Минниханов.

За последние 10 лет общее снижение числа защитившихся кандидатов и докторов наук составило 23% Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Приоритетной темой Kazan Digital Week станет искусственный интеллект

Отдельно Минниханов отметил различные форумы, которые регулярно проводятся в Татарстане. При этом он подчеркнул, что основной упор в них делается на деловую программу.

«Мы уделяем большое внимание конгрессно-выставочной деятельности, и в ее рамках большое внимание направлено на деловую часть – обсуждение вопросов технологий», – заявил Минниханов.

В пример он привел международный форум Kazan Digital Week, приоритетной темой которого в этом году станет искусственный интеллект.

Минниханов также подчеркнул, что в республике должна появиться площадка, где будут обсуждать вопросы фундаментальной науки. «Понятно, что она будет не такой масштабной, но если мы поставим перед собой такую задачу, то мы сможем это организовать», – считает президент Академии наук РТ.

В завершение Минниханов отметил, что в любом новом проекте или стартапе, где используются новые технологии, нужно не только помогать в организации производства, но и писать по новым продуктам диссертации.

«Все, что мы делаем, должно быть прикладным. Когда мы смотрим производство новых технологий, в первую очередь мы спрашиваем – как используется, какие исследования проводятся и пишется ли по этой теме диссертация. Обычно говорят, что да, мы хотим, но руки не доходят. Вопросы соискательства должны быть приоритетными в нынешней ситуации. Без этого тенденцию нам не изменить», – резюмировал Минниханов.