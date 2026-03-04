Изменения в земельном законодательстве: что изменится для населения и бизнеса

С 1 марта в России вступили в силу изменения в земельном законодательстве. Они упрощают ряд процедур для владельцев участков, в том числе расширяют возможности использования земли и меняют правила смены категории участков. Какие нововведения появились, рассказали сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ.





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Больше свободы в выборе целей использования своей земли

С началом весны в России начал действовать новый федеральный закон, который устраняет многолетнюю правовую неопределенность в вопросах использования земли, а также передачи земельных участков от государства в собственность физическим или юридическим лицам, сообщил глава Минземимущества Татарстана Фаниль Аглиуллин.

Ранее законодательство запрещало внесение изменений в договор аренды земельного участка относительно вида разрешенного использования. Новый закон сохранил этот запрет, но сделал исключение для арендаторов земельных участков, заключивших договоры комплексного развития территории.

Кроме того, теперь владельцы земельных участков получили как некоторые ограничения, так и послабления в выборе целей использования своей земли. Например, если старый владелец использовал землю неправильно, новый собственник обязан продолжать использовать землю по старому назначению, независимо от своих целей.

Фаниль Аглиуллин: «Владельцы земельных участков получили как некоторые ограничения, так и послабления в выборе целей использования своей земли» Фото: prav.tatarstan.ru

Однако новый владелец может изменить назначение земли, если оно не соответствует современным правилам. Он может оставить старое использование или выбрать новое из списка допустимых вариантов, указанных в правилах землепользования и застройки.

Еще одна новелла – упрощение разделения и объединения различных участков. Изменения в законе позволяют владельцам участков выбирать цель для использования объединяемых или разделяемых участков, ориентируясь на актуальные правила землепользования.

Изменения законодательства затронули целый ряд правил использования сельскохозяйственных земель Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сельскохозяйственные участки

Изменения законодательства также затронули целый ряд правил использования сельскохозяйственных земель. По словам Аглиуллина, изменение целей использования таких земель теперь регулируется отдельным федеральным законом. Однако, пока этот закон не принят, региональные органы власти принимают решения об изменениях целей использования.

Но есть исключение: если для участка разработан градостроительный регламент, то выбор цели остается за собственником и он выбирает из предложенных вариантов.

Кроме того, изменились и правила продажи невостребованных сельскохозяйственных земель. Как рассказал министр, такие участки теперь продаются на аукционах и их стартовая цена равняется кадастровой стоимости участка. При этом опубликовать объявление о продаже нужно обязательно заранее.

Новый порядок перевода земель включает последовательные этапы рассмотрения заявления исполнительным органом региона Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Перевод земель из одной категории в другую

Аглиуллин также рассказал о новом порядке перевода сельскохозяйственных земель в другую категорию.

Новый порядок перевода земель включает последовательные этапы рассмотрения заявления исполнительным органом региона, утверждение главой региона и принятие соответствующего закона местным законодательным собранием.

Для особо значимых сельскохозяйственных объектов потребуется дополнительное одобрение федеральных органов исполнительной власти.

Для обычных граждан все права на землю, полученные до начала действия нового закона, сохраняются Фото: © «Татар-информ»

Что изменилось для населения

Для обычных граждан все права на землю, полученные до начала действия нового закона, сохраняются. При этом люди сами могут выбирать назначение своего участка без дополнительного разрешения властей, а в некоторых ситуациях разрешено изменять назначение вновь создаваемых участков.

Для бизнеса же запрещено менять назначение участков, переданных государством или муниципалитетом в аренду или временное пользование, кроме случаев комплексного развития территорий. Кроме того, земли сельскохозяйственного назначения теперь тоже можно перевести в другое назначение решением региональных властей, что раньше было невозможно. Также появилась новая возможность провести аукцион на выбор назначений участков в городах по инициативе частных лиц.

Для владельцев дач и садов теперь нельзя самовольно менять назначение дачных и садово-огородных участков. Это правило действует независимо от того, когда земля была выделена. Изменение возможно лишь тогда, когда владельцы решают преобразовать свой участок в жилой или если участок нужен государству или местным властям.