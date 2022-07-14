Изменения в Конституции Татарстана депутаты Госсовета рассмотрят до конца года

Изменения в Конституции Татарстана, связанные с принятием федерального закона о публичной власти, депутаты Госсовета рассмотрят до конца года. Об этом сообщил руководитель парламента республики Фарид Мухаметшин на пресс-конференции.

«Федеральное законодательство подразумевает, что высшее должностное лицо республики – это правовая позиция парламента субъекта РФ. Мы назначаем, у нас это в Конституции обозначено. Планируем до конца года, в установленные законом сроки, всесторонне рассмотреть этот вопрос. В том числе рассмотрим закон об общих принципах организации местного самоуправления. Изменения и там грядут. Они тоже требуют пересмотра норм нашей Конституции», – рассказал Председатель Госсовета.

Мухаметшин добавил, что после парламентских каникул соберется рабочая группа, которая обсудит эти вопросы, в том числе по наименованию высшего должностного лица на русском и татарском языках. «Мы не делаем из этого большой трагедии, очень аккуратно, ровно, в рамках наших полномочий будем рассматривать изменения в Конституции, в том числе и в этих вопросах. Не надо беспокоиться, поверьте нам, все аккуратно сделаем, вы будете довольны», – отметил он.

Президент России Владимир Путин 21 декабря 2021 года подписал закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Одно из положений закона связано с единообразным подходом к наименованию органов государственной власти субъектов РФ. Закон также закрепил единый пятилетний срок полномочий главы региона. При этом снимается запрет для высшего должностного лица на замещение этой должности в течение более двух сроков подряд.

«Мы с большим доверием восприняли норму федерального закона, которая позволяет принимать решение региональному парламенту по вопросу сроков избрания должностного лица. Федеральный закон разрешает два и более срока. Зачем ограничивать человека, если он успешен, работает, к нему нет претензий у народа, который за него голосовал. Человек, который приступил к такой ответственной работе, за один – два срока набирает авторитет и опыт. Решение будет приниматься парламентом республики, думаю, что два и более срока. Речь не идет о пожизненном сроке», – прокомментировал Мухаметшин положение федерального закона.