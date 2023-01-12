С нового года татарстанцы могут изменить или расторгнуть договор аренды в 6 раз дешевле

Размер госпошлины за изменение или расторжение зарегистрированного договора аренды в ЕГРН с 1 января 2023 года подешевел для физических лиц в 5,7 раза, а для юридических — сразу в 22 раза. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра Татарстана.

Теперь государственная пошлина за указанные регистрационные действия для физлиц составляет 350 рублей вместо 2 тыс., а для компаний — 1 тыс. вместо 22 тыс. рублей.

Заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова отметила, что снижение госпошлины позволит устранить необоснованные расходы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Вместе с тем размеры госпошлины за регистрацию сделок по аренде недвижимости остались прежними: 2 тыс. рублей для граждан и 22 тыс. рублей — для организаций.