Изменение тарифов: на сколько подрастут «платежки» и как получить субсидию в Татарстане

Лариса Хабибуллина: «Только по “электрике” у нас будут более высокие тарифы, но так было и раньше. По природному газу, канализации и теплу – мы в середине»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«По природному газу, канализации и теплу – мы в середине, по воде – четвертые снизу»

Плановая индексация тарифов на коммунальные услуги произойдет с 1 июля 2024 года во всех регионах России. Действующие сейчас тарифы не менялась на протяжении полутора лет. Предельный индекс роста платы для жителей Татарстана составит 10,8%, предельно допустимое отклонение – 4,9%.

Новые тарифы установлены на газоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение и обращение с ТКО. Предельные (максимальные) индексы установлены для всех 913 муниципальных образований.

После июльской индексации тарифов на ЖКУ Татарстан по-прежнему останется в середине списка среди субъектов в ПФО по размеру платы.

«Только по “электрике” у нас будут более высокие тарифы, но так было и раньше. По природному газу, канализации и теплу – мы в середине, по воде – практически четвертые снизу, тарифы на вывоз ТКО в кубах тоже небольшие, но если переводить их на человека с использованием установленных нормативов, то они средние», – пояснила первый заместитель председателя Государственного комитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина.

Нажмите, чтобы увеличить

Средний тариф на тепло повысится на 10,8%

После индексации тариф на газ составит 7,47 рубля за кубический метр. Тарифы на электроэнергию составят 5,09 руб./кВт⋅ч (с НДС) для города и 3,57 руб./кВт⋅ч – для села. Одноставочный тариф для городских населенных пунктов в домах, оборудованных электроплитами, составит 4,1 рубля за кВт⋅ч (с НДС).

Еще одна важная сфера – обращение с ТКО. Специалисты при подсчете тарифа учли все необходимые технические характеристики.

«На сегодняшний день мы имеем практически более 13 млн кубометров отходов в год, 32 объекта захоронения, 6 мусоросортировочных и одну мусороперегрузочную станцию», – сообщила Хабибуллина.

По ее данным, плата за услуги по обращению с ТКО в многоквартирных домах составит 108,08 рубля на человека в месяц, в индивидуальных домах – 117,24 рубля на человека в месяц. При этом тариф регоператора ООО «УК «ПЖКХ» составит 549,58 руб./куб. м., а ООО «Гринта» – 549,55 руб./куб. м.

Средний тариф на тепловую энергию для населения с 1 июля увеличится на 10,8% и составит 2388,45 руб./Гкал (с НДС). Интересно, что среди крупных городов минимальный тариф у «Татэнерго» в Набережных Челнах, а максимальный – у АО «Казэнерго» в Казани.

«Важно отметить, что в 14 муниципальных районах централизованное теплоснабжение отсутствует, тарифы не устанавливаются. Население полностью переведено на индивидуальное отопление», – подчеркнула Хабибуллина.

Нажмите, чтобы увеличить

Средний тариф на питьевую воду увеличится на 11,2%

Средний тариф на питьевую воду составит 34,94 руб./куб. м (с НДС) с ростом на 11,2%. При этом необходимо понимать, что цены разнятся в зависимости от того, подземный это водозабор или поверхностный, покупается ли вода со стороны.

«Поверхностный водозабор есть во всех крупных городах. Минимальный тариф сохраняется у МУП “Водоканал” в Казани (29,41 рубля), а максимальный – в особой экономической зоне «Алабуга» (53,77 рубля)», – уточнила Хабибуллина.

Средний тариф на водоотведение с 1 июля составит 33,81 руб./куб. м (с НДС), увеличившись на 15,7%. Тарифы также разнятся по городам.

«На сегодняшний день минимальный тариф на водоотведение в Набережных Челнах – в размере 23,28 рубля, а максимальная величина в Лаишевском районе – 67,06 рубля», – заметила спикер.

Малообеспеченные жители Татарстана могут оформить субсидии на оплату ЖКУ Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

За год татарстанцы оформили субсидии на оплату ЖКУ на 1 млрд рублей

Малообеспеченные жители Татарстана могут оформить субсидии на оплату ЖКУ. За прошлый год такой господдержкой воспользовались более 70 тыс. семей региона, а общая сумма субсидий составила более 1,1 млрд рублей.

«Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются гражданам в случае, если их расходы превышают 21% в совокупном доходе семьи, по России это 22%. Для получения субсидии нужно обратиться в Республиканский центр материальной помощи по месту постоянного жительства», – пояснила Лариса Хабибуллина.

Между тем жителей региона волнуют вопросы начислений за коммунальные и жилищные услуги. Об этом свидетельствует статистика обращений в Госкомитет РТ по тарифам, куда всего с начала года поступило более 460 обращений.

«Вопросы поступают разные – по оплате за ЖКУ, содержанию и управлению многоквартирными домами, общедомовым нуждам. Также людей волнуют вопросы капитального ремонта», – сообщил начальник отдела по работе с обращениями граждан Дмитрий Романов.

Кроме того, люди интересуются тарифами на лекарства и на проезд на общественном транспорте. Чтобы получить ответы на эти и другие вопросы, можно позвонить в Госкомитет РТ по тарифам по телефону 8(843)236-36-36, либо отправить обращение в интернет-приемную на официальном сайте ведомства.

Дмитрий Романов: «Вопросы поступают разные – по оплате за ЖКУ, содержанию и управлению многоквартирными домами, общедомовым нуждам» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новые тарифы будут действовать год

Госкомитет РТ по тарифам посчитал, как изменится квартплата за квартиру после повышения в июле для семьи из трех человек. Для примера была взята «ленинградка» площадью 56 кв метров.

«На семью из трех человек платеж повысится примерно на 350-400 рублей. Мы просчитывали примерный платеж с учетом изменений тарифов в случае, если не изменятся объемы потребления коммунальных ресурсов. Но нужно понимать, что мы не сравниваем июль, когда нет платы за тепло, с январем. Мы сравниваем месяцы, когда потребление коммунальных услуг примерно одинаковое», – сообщила Лариса Хабибуллина.

Новые тарифы установлены до 31 декабря 2024 года, но с 1 января 2025 года они также будут действовать. Следующее изменение тарифов ожидается с 1 июля 2025 года.

Нажмите, чтобы увеличить

Татарстан – лидер в ПФО по финансированию инвестпрограмм

По количеству инвестпрограмм, которые разработали и воплощают в жизнь ресурсоснабжаемые организации ПФО, сейчас лидирует Башкортостан, а по их финансированию – Татарстан. Общий объем финансирования на сегодняшний день в регионе составляет более 31 млрд рублей, на долю тарифных источников приходится 14 млрд. рублей инвестий.

«По финансированию мы лидируем как по этому году, так и на ближайшую пятилетку. Пока по объему финансирования ни один регион ПФО нас не обогнал», – заявила Лариса Хабибуллина.

Между тем число инвестпрограмм предприятий сферы ЖКХ Татарстана выросло с 24 в 2019 году до 70 в 2024 году. Основное их количество разработано в сфере тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения, электроэнергетики и обращении с ТКО.

«Сейчас у МУП “Водоканал” есть инвестпрограмма на 1,2 мдрд рублей на реконструкцию сетей, они ее реализуют до 2028 года. У них имеется задел на произведение плановой реконструкции сетей для того, чтобы не было аварийных ситуаций», – привела пример Хабибуллина.

Фото на анонсе: © Султан Исхаков / «Татар-информ»