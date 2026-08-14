Изменение климата ставит под угрозу футбол

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Футбольные матчи во Франции могут оказаться под серьезной угрозой из-за глобального изменения климата. Как сообщает Footmercato со ссылкой на исследование, заказанное Французской футбольной федерацией (FFF) у компании Sport 1.5 и изученное L'Équipe, уже 93% французских клубов сталкивались с переносами игр из-за погодных условий. Ученые выделили пять основных климатических рисков: сильную жару, засуху, грозы, обильные зимние осадки и наводнения.

Ситуация может значительно ухудшиться уже к 2030 году. Из-за высоких температур под угрозой окажутся более 300 тысяч часов тренировок и сборов, а в среднем за год будет фиксироваться 112 дней с пересохшими полями. Кроме того, примерно треть футбольных полей во Франции расположена в зонах, подверженных затоплению. Искусственные газоны также не решают проблему — их температура может быть на 30°C выше температуры воздуха, а при 40°C на улице покрытие способно нагреваться до 70°C.

Ещё более тревожные прогнозы относятся к 2100 году. Согласно исследованию, 86% натуральных полей могут столкнуться как минимум с 80 засушливыми днями в год, а в некоторых регионах проведение матчей может стать невозможным почти на три месяца ежегодно. В связи с угрозой FFF уже разрабатывает меры адаптации и планирует представить новую стратегию и обновлённые протоколы во второй половине 2026 года.