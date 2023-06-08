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Изменение границ Болгара рассмотрят депутаты на 44-м заседании Госсовета РТ
Сорок четвертое заседание Государственного Совета Татарстана шестого созыва состоится сегодня в Казани. На нем депутаты рассмотрят вопрос по изменению границ Болгара и Приволжского сельского поселения Спасского района.
Всего парламентарии планируют рассмотреть 24 вопроса, в том числе 11 республиканских законопроектов, два проекта федеральных законов и две законодательные инициативы других регионов России. Все республиканские законопроекты будут представлены в первом чтении.
В частности, депутаты обсудят проекты законов об исполнении регионального бюджета и бюджета Фонда ОМС за 2022 год, о представителях интересов государства в органах управления и контроля хозяйственных обществ. К первому чтению также подготовлены законопроекты, которыми вносятся изменения в законы об информационных системах и информатизации, об обеспечении защиты жилищных прав граждан, об отдельных мерах по защите прав и законных интересов ребенка.
Кроме того, будет рассмотрено обращение Госсовета к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину о совершенствовании требований по представлению экологической отчетности. В повестку дня включен вопрос, связанный с назначением Алексея Угарова [шеф-редактор «Татар-информа» – прим. ТИ] на должность главного редактора газеты «Республика Татарстан».
Парламентарии заслушают отчет о деятельности Счетной палаты РТ, доклады о молодежной политике в Татарстане и о мерах по сокращению количества дорожно-транспортных происшествий.
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