Измена, похищение, побои, позор, суицид: восточная сказка братьев-мигрантов в Татарстане

В районном суде Казани стартовал процесс по делу 43-летнего Мухитдина Баенова

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Избивали – добивались признания в измене»

В районном суде Казани стартовал процесс по делу 43-летнего Мухитдина Баенова, которого обвиняют в том, что в составе организованной группы он незаконно лишил свободы человека, что повлекло за собой тяжкие последствия.

Мухитдин Баенов – гражданин Узбекистана, многодетный отец, суду он заявил, что у него две жены. Одна сейчас в Узбекистане, вторая – незаконная – в Казани. Всего у него девять детей. На заседание, к слову, пригласили переводчика, так как мужчина плохо владеет русским языком.

«Более-менее понимаю по-русски. У меня две жены и девять детей, самой старшей дочери 16 лет, самому младшему ребенку годик. Брак с женой из России у меня на основании никаха, зарегистрировать брак в ЗАГСе не могу, так как следователь не дает на это разрешения. Официально устроиться на работу в Казани не успел, так как вызвали в Следственный комитет. Ранее к уголовной ответственности не привлекался», – сказал подсудимый.

Незаконная местная жена также присутствовала на заседании, она то и дело успокаивала мать Баенова, которая большую часть процесса проплакала.

Рассказать об истории этого судебного процесса невозможно без одной ключевой фигуры, которой в зале нет. Это брат Мухитдина Баенова – Баянов. С его фамилии и начинается государственное обвинение, которое зачитал старший помощник прокурора Ново-Савиновского района Казани Дамир Исмагилов.

По версии следствия, в промежуток где-то с января по конец июня 2022 года, живя уже в Казани, Баянов узнал, что его супруга состояла в интимных отношениях с общим знакомым семьи Хамроевым. Из-за этого Баянов затаил злобу на Хамроева – решил ему отомстить и опозорить.

Согласно плану, по версии следствия, Баянов попросил своего брата Мухитдина Баенова помочь ему. Обманутый муж пригласил Хамроева выпить в пиццерии на улице Зорге. После посиделок в кафе ничего не подозревающего Хамроева пригласили продолжить вечеринку в квартиру Баянова. Следствие уверено, что в квартире их уже поджидал Баенов. Задач у братьев было две: запереть Хамроева в квартире, что в материалах дела трактуется как лишение его свободы, а также выбить из него признание в интимной связи с супругой Баянова.

В итоге Баянов с Баеновым в съемной квартире избили Хамроева и заперли его. Они ненадолго отлучились, потом вернулись и снова избили любовника супруги. В процессе избиения один из братьев разбил окно на кухне и стекла посыпались вниз на проходящих мимо жителей дома. Те и вызвали полицию.

Баенов и Баянов связали своего пленника на кухне и привели туда же супругу Баянова. Братья стали добиваться признания в интимной связи супруги Баянова и Хамроева. Все это они зафиксировали на видеозаписи. После этого Баянов и Баенов ушли из квартиры, заперев супругу Баянова и Хамроева. Позже мужчину и женщину из квартиры освободили полицейские.

Баянов не участвует в уголовном деле, так как он свел счеты с жизнью в СИЗО в 2023 году, не пережив позора после измены супруги Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Покончил с собой в СИЗО, не пережив позора»

Но на этом история не закончилась. Наступившие «иные тяжкие последствия», по версии следствия, означают следующее – снятое видео Баянов отправил родственникам Хамроева в Узбекистан. Из-за чего вернуться на Родину любовник его супруги уже не мог, так как там ему грозило «общественное порицание».

Местная жена Баенова, которая пришла поддержать его на заседание, рассказала «Татар-информу», что Баянов не участвует в уголовном деле, так как он свел счеты с жизнью в СИЗО в 2023 году, не пережив позора после измены супруги.

«Мы и правда не успели зарегистрировать брак. После того как Баянов покончил с собой в прошлом году, всю вину повесили на моего мужа Баенова. Я поддерживаю мужа и считаю, что похищения не было», – рассказала она.

Суд оставил Баенова под стражей еще на два месяца, несмотря на доводы защиты о том, что все доказательства собраны и у Баенова есть постоянная регистрация – по адресу проживания супруги. В свою очередь государственный обвинитель настаивал на том, что гражданин Узбекистана может скрыться.

«У жены шестеро детей, требуется участие отца, чтобы не отбивались от рук. Ему нужно определить меру в виде домашнего ареста. Брак у них на основании никаха. Баенов пытался добиться у следователя разрешения на брак по законам РФ, но разрешения следователь не дал», – напомнил адвокат.

К слову, сам Баенов признает себя виновным только в избиении Хамроева, с обвинением в незаконном лишении свободы он не согласен. Если суд признает его виновным, то ему может грозить от 4 до 8 лет.