Изгнанник Бердыева, сибирский уикэнд КХЛ и мощь Овечкина: обзор околоспорта недели

Первая декада февраля ознаменовалась чередой ярких событий в мировом и российском спорте. О голевых подвигах Овечкина, дебютном голе Хвичи за «ПСЖ» и старте матча Звезд КХЛ - в материале «ТИ-Спорта».





​Фото: media.khl.ru

В Новосибирске стартовал главный хоккейный уик-энд

В сезоне КХЛ 2024/25 именно Новосибирск стал главным хоккейным городом в начале января. Впервые в истории крупнейшего населенного пункта на Оби на новую «Сибирь-Арену» съехались лучшие игроки лиги в текущем регулярном чемпионате.

Звезды хоккея по традиции сражаются внутри четырех дивизионов в различных конкурсах и очных матчах. Состязания, как и всегда, хорошо спортсменам знакомые – бег на скорость, сила и точность броска, а также исполнение оригинальных буллитов.

Отметим, что новинка этого Матча Звезд – крупное денежное вознаграждение. Никогда прежде победитель мероприятия (определенный дивизион) по итогам двух игровых дней не получал 5 млн рублей. В этом году КХЛ подогревает у мастеров хоккея не только развлекательный интерес, но и спортивный.

Первый день Матча Звезд подарил болельщикам достаточно положительных эмоций. В конкурсе на самый оригинальный буллит зрители понаблюдали за нападающим «Авангарда» Наилем Якуповым в костюме мексиканца, форвардом «Металлурга» Дмитрием Силантьева в образе русского богатыря и капитаном «Сибири» Сергеем Широковым, комично оторвавшему голову снеговику, талисману одноименной команды. В полуфиналах три на три хоккеисты четырех дивизионов старались так же удивлять публику.

У кого-то получилось это в большей степени. К примеру, гол защитника «Ак Барса» Никиты Лямкина в стиле Никиты Гусева – в целом, самое эффектное событие первого дня Матча Звезд КХЛ. Из ярких эпизодов, помимо всего, вспоминаются постановочные драки на льду не только между игроками – Егором Климовичем и Сергеем Лукьянцевым, но и на удивление, судьями. Арбитры в минувший вечер тоже старались повеселить хоккейную публику.

Завтра в Новосибирске стартует второй день Матча Звезд КХЛ, который обещает быть не менее содержательным с точки зрения полученных эмоций.

Овечкину осталось до рекорда Гретцки 15 шайб

Как бы ни хотелось порой фокусироваться исключительно на КХЛ, главным лицом отечественного хоккея продолжает быть Александр Овечкин. В матче против «Флориды» 7 февраля (4:3) форвард «Кэпиталз» забросил свою очередную шайбу в нынешнем сезоне НХЛ.

Теперь на счету Овечкина 879 голов в 1463 матчах, и соответственно, отставание от рекорда Гретцки – лишь 15 шайб. А чтобы войти в историю капитану «столичных» осталось забить 16 голов.

Результативность Овечкина в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ поражает. В 38 встречах у нападающего 40 очков (26+14) при показателе полезности «плюс» восемнадцать. В этом сезоне за короткий отрезок матчей Александр Овечкин уже почти достиг планки прошлого года по голам. Сейчас форвард идет с темпом в 0,67 заброшенные шайбы за матч. При подобном раскладе Овечкин может побить рекорд Гретцки уже в апреле и стать величайшим в мире игроком НХЛ в 21 веке.

На неделе состоялся дебютный гол Хвичи Кварацхелии за «ПСЖ»

Экс-футболист «Рубина» Хвича Кварацхелия на днях забил первый гол в официальных матчах за новый клуб. Напомним, в это зимнее трансферное окно вингер присоединился к «ПСЖ», перейдя из «Наполи» почти за 80 млн евро.

В матче Лиги 1 против «Монако» (4:1) Хвича поучаствовал во втором голе своей команды. Получив мяч в штрафной, «Кварадона» мастерски убрал на замахе защитника гостей и отправил его в сетку ворот. Первая половина сезона в составе «Наполи» получилась для Кварацхелии сложной в амбициозном плане.

Неаполитанский клуб, провалив прошлый год в Серии А, не попал в еврокубки. К тому же, у Хвичи в течение осени неоднократно возникали трудности в отношениях с руководством команды.

Переход в «ПСЖ» для Кварацхелии в определенной степени личная перезагрузка и возможность парижанам блеснуть в Лиге чемпионов. Трио в атаке французского клуба в этом году завораживает: Хвича Кварацхелия –Усман Дембеле – Брэдли Барколя. Все футболисты находятся в потрясающей форме. С таким нападением в ЛЧ парижане могут запросто претендовать на решение самых сложных задач и побороться за трофей.

Фото: «Татар-Информ»

Грязный поступок футболиста «Турана» и жесточайшие санкции от главного тренера Курбана Бердыева

На неделе азербайджанский клуб «Туран» стал одним из центральных в информационном поле медиасреды. Футболист команды Нахид Алиев в одном из отелей Баку домогался до некой девушки иностранного происхождения.

Не получив должного внимания от нее, игрок начал насильственным путем добиваться расположения. На крики девушки сбежалась охрана отеля, футболист оказался на некоторое время фигурантом уголовного дела.

Скандал с участием Алиева смогли замять представители «Турана». Однако со стороны главного тренера Курбана Бердыева в адрес футболиста последовали жесточайшие санкции. Нахида Алиева сначала отстранили от тренировок, а потом и вовсе исключили из состава клуба по инициативе наставника команды. Главный тренер «Турана» не потерпел беспринципного поведения даже от одного из ключевых игроков команды этого сезона.

Фото на анонсе: «Татар-Информ»