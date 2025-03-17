«Изге Болгар җыены» завершит культурную программу KazanForum 2025

«Изге Болгар җыены» в 2022 году

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Болгаре 18 мая этого года состоится торжественное мероприятие «Изге Болгар җыены», посвященное Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией. Праздник пройдет в рамках культурной программы XVI Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» и завершит ее, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Предполагается, что участниками события станут Раис Татарстана Рустам Минниханов, представители Правительства РТ, делегаты из других субъектов Федерации, представители духовных управлений мусульман РФ, ближнего и дальнего зарубежья, делегаты мусульманских общин из разных уголков страны и мусульманского мира, участники XVI Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».

Программа праздничных мероприятий «Изге Болгар җыены»:

8.00–20.00 – работа выставки, посвященной великому булгарскому поэту Кул Гали и его знаменитому произведению «Кыйсса-и Йoсыф» (Музей Корана),

8.00–20.00 – работа выставки «С небесной книги список дан…», посвященной 200-летию со дня написания Александром Пушкиным «Подражания Корану» (Музей Корана),

8.00–20.00 – работа выставки «Когда оживает глина» (Музей болгарской цивилизации),

8.00–20.00 – работа выставки живописи художественных работ участников первого арт-симпозиума «Легенды Булгар» (Музей болгарской цивилизации),

8.00–20.00 – работа выставки «История денег» (Музей болгарской цивилизации),

8.00–20.00 – работа выставки «Той далекой весной 45-го года», посвященной 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (Музей болгарской цивилизации),

9.00–11.00 – праздничный концерт (у Памятного знака),

9.00–12.00 – интерактивная площадка «История письменности» для всех возрастных категорий с изучением технологии производства средневековых чернил, изучение арабской каллиграфии (Музей болгарской цивилизации, первый этаж),

9.00–14.00 – национальная борьба корэш (Майдан),

10.15–10.45 – тауба (молитва покаяния) на территории архитектурного комплекса «Малый минарет и Ханская усыпальница»,

10.45–11.00 – пролог (главная сцена у Памятного знака),

11.00–11.45 – торжественное открытие мероприятия «Изге Болгар җыены», посвященного Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией в 922 году (у Памятного знака),

12.00–12.20 – полуденный намаз у Соборной мечети,

12.30–13.00 – розыгрыш путевок в хадж (у Памятного знака),

12.30–14.30 – продолжение праздничного концерта (главная сцена).

В течение дня будут работать все музейные объекты, а также выставка-продажа изделий народно-художественных промыслов Татарстана.