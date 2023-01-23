Ижевский завод выплатит КАМАЗу свыше 700 тыс. рублей за дефектные компрессоры

Ижевский механический завод компенсирует КАМАЗу расходы, связанные с заменой некачественных компрессоров, которыми комплектовались грузовики. Таково решение суда, которое подтвердил Арбитражный суд Поволжского округа.

Автозавод подписал договор с удмуртским предприятием о поставках комплектующих для своей продуции еще 21 декабря 2017 года. Однако, в течение гарантийного срока в компрессорах поставщика были неоднократно выявлены отклонения по качеству. В связи с этим составлялись рекламации и выставлялись претензии.

Компания «АвтоЗапчасть КАМАЗ» оплатила расходы сервисных центров, связанные с ремонтом автотехники, включая замену некачественных комплектующих, поставленных Ижевским механическим заводом. В свою очередь, КАМАЗ компенсировал эти суммы своей «дочке».

По подсчетам КАМАЗа, затраты в связи с заменой дефектных компрессоров превысили 692 тыс. рублей. Большая часть этой суммы – 650,6 тыс. рублей, была израсходована на прокладки, тосол, уплотнительные кольца и ремкомплекты. Еще 41,8 тыс. составили убытки на составление разной документации, включая сами рекламации.

Соглашение между сторонами предусматривало, что поставщик возмещает покупателю затраты, связанные с заменой некачественного товара в течение гарантийного срока эксплуатации. Поскольку Ижевский механический завод требования по рекламациям не оплатил, претензии не исполнил, КАМАЗ подал иск в арбитраж.

Судебная экспертиза подтвердила, что у компрессоров, установленных на грузовиках КАМАЗ, производственные дефекты. С учетом расходов на экспертизу и госпошлины Ижевскому механическому заводу предстоит выплатить автозаводу 742,4 тыс. рублей.