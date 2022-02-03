Ижевчанин похитил полуторагодовалого ребенка, мужчину задержали полицейские в Казани

Сотрудники полиции задержали в Казани 30-летнего мужчину, которого подозревают в похищении полуторагодовалого ребенка.

В Ижевске мужчина вышел с ребенком из квартиры на Воткинском шоссе якобы прогуляться, однако обратно малыш к матери не вернулся. Мужчина увез его в Казань, полицейские задержали его в одной из арендованных квартир. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

Сам ребенок не пострадал. Как уточняют в пресс-службе СУ СКР по Удмуртской республике, мужчина считал себя биологическим отцом ребенка и намеревался сам его воспитать.

Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».