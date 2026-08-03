Издеваются над инвалидами и сиротами: двоих треш-стримеров проверит прокуратура

На действия треш-стримеров, использующих псевдонимы Shkilla и Аркадэ, пожаловалась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. По ее данным, ранее судимые за издевательства над инвалидом и незаконный оборот порнографических материалов жители Брянской области, выйдя на свободу, продолжили свои гнусные выходки.

«Ежедневно они ведут трансляции с треш-контентом, в ходе которых принимают донаты за издевательства над инвалидами, сиротами и психически нездоровыми людьми», – написала Мизулина в МАКС.

Глава «Лиги» добавила, что после ее обращения в Генпрокуратуру прокурору Брянской области поручено организовать соответствующую проверку.