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Происшествия 3 августа 2026 21:37

Издеваются над инвалидами и сиротами: двоих треш-стримеров проверит прокуратура

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На действия треш-стримеров, использующих псевдонимы Shkilla и Аркадэ, пожаловалась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. По ее данным, ранее судимые за издевательства над инвалидом и незаконный оборот порнографических материалов жители Брянской области, выйдя на свободу, продолжили свои гнусные выходки.

«Ежедневно они ведут трансляции с треш-контентом, в ходе которых принимают донаты за издевательства над инвалидами, сиротами и психически нездоровыми людьми», – написала Мизулина в МАКС.

Глава «Лиги» добавила, что после ее обращения в Генпрокуратуру прокурору Брянской области поручено организовать соответствующую проверку.

#Прокуратура #Екатерина Мизулина #издевательства
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