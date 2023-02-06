Издевается над семьей из СИЗО: жителя РТ судят за надругательство над падчерицей

Дело о том, как житель Татарстана изнасиловал свою старшую приемную дочь и домогался младшую, начал рассматривать Лаишевский городской суд. На скамье подсудимых – местный житель по имени Алмаз. Дело рассматривается в закрытом режиме. Однако история вылезла наружу и прогремела в СМИ, когда его супруга Карина решила рассказать о том, как он превратил жизнь некогда большой и дружной семьи в настоящий ад.

Фото: © Елена Саляхова/ «Татар-информ»

Под стражу Алмаз попал ровно год назад, когда Карина совершенно случайно узнала о том, что ее муж имеет связь с приемной дочерью от первого брака. Девочке тогда едва исполнилось 14 лет. Следом женщина узнала, что супруг домогается и ее десятилетней дочери. Придя в ужас, она тут же сообщила об этом в полицию, мужчину задержали и отправили в СИЗО.

«Но на этом наш кошмар не закончился. Он стал слать нам письма с угрозами. Причем, эти угрозы были завуалированными, чтобы никто не смог докопаться. Он очень хитрый человек», – рассказала сегодня перед началом процесса Карина.

После угроз в ход пошли уже заявления в полицию. Как рассказала Карина, несколько раз Алмаз писал на нее жалобы, что она угнала у него машину, продала без его ведома имущество или украла деньги с карты. В доме, где проживает Карина с детьми, мужчина отрубил газ и электричество. Семья попросту осталась без тепла.

Фото: © Елена Саляхова/ «Татар-информ»

«Он до такой степени запугал девочек, что они при упоминании о нем, начинают трястись», – добавила мать Карины, женщина пришла в суд, чтобы поддержать свою дочь и внучку.

К слову, после того, как об этой жуткой истории стало известно, прокуратура Лаишевского района организовала проверку. В частности, надзорное ведомство проверяет информацию о том, что дети живут в доме без тепла. Все решения будут приниматься после проверки.

Допрашивать девочек будут в присутствии психолога. Не исключено, что во время их допроса отчима придется удалить из зала суда, девочки сильно напуганы. Карина надеется, что ее муж понесет максимально суровое наказание.