Тайна лоскутной мозаики: в Казани открылась выставка «Стежок длиною в четверть века»

Сегодня в Национальном музее Татарстана состоялось открытие выставки «Стежок длиною в четверть века». На ней представлены около 70 изделий ручной работы, изготовленные членом Ассоциации мастеров лоскутного шитья России Ниной Кузнецовой.

Любители искусного рукоделия могут увидеть оригинальные образцы женской одежды и аксессуаров. К примеру, жилет из павлово-посадских палантинов, выполненный в технике «синель», льняную юбку, стеганный жакет и рубахи. Также гостям демонстрируют текстильные бусы, лоскутные пасхальные яйца, декоративные фигурки, панно, покрывало, одеяла, куклы-обереги и многое другое.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В создании предметов использованы вышивка стеклярусом, пэчворк из кромок тканей, японская техника темари, закрутка без шитья, наклейка ткани на яичную скорлупу и многое другое.

«Я занимаю рукоделием, сколько себя помню. А началось все с трех лет, когда начала шить своим куклам одежду, - рассказала мастерица Нина Кузнецова. - В конце девяностых годов появились первые журналы и книги по лоскутному шитью в России и я «заболела» этим делом. Движение началось с бабушкиных одеял, которые шились из платьев, рубашек мужа, кофточек детей...».

Движение по лоскутному шитью называется пэчворк, пояснила она. Изделия в основном трехслойные, большинство работ выполнены в стиле квилтинга. Красивый набранный верх, украшенный различными узорами, и мягкая простеганная подкладка.

«Лоскутное мастерство имеет большое количество техник», — объяснила Кузнецова. За 25 лет они сшила 75 одеял и 205 подушек.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Представленные работы побывали на 64 российских и международных выставках в Минске, Праге, городах Германии, Франции и Японии. В Казани изделия выставлялись более сотни раз на различных фестивалях и не только.

Большой популярностью среди изделий пользуются сумки через плечо с различными узорами из старых джинсов. Также на выставке представлена скатерть, при изготовлении которой использовались кружева 1900-1903 годов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Своей гордостью в коллекции мастер считает покрывало «Калейдоскоп моего детства», сделанное в 2019 году к персональной международной выставке в Москве. Соревноваться пришлось практически со всеми рукодельницами из других стран: на выставке были представлены работы японских лоскутниц, немок, француженок и других. Покрывало выполнено в сиреневых и зеленых оттенках. Мастер объяснила, что в работах любит использовать зеленоватые оттенки, поскольку выросла в Сибирской тайге и этот цвет напоминает ей детство, где все вокруг окружали деревья.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По словам рукодельницы, особенность работ в том, что в них используется старая ткань одежды, которая непригодна к ношению. «Это такая драгоценность — использовать старинные вещи в своих работах. Перешила все остатки одежды, которые лежали в шкафу. Из старого можно сшить подстилку для подушки, для табуретки, прихватки и многое другое. Лоскутное шитье доступно для меня, особенно потому, что его можно делать в движении. У меня сломан позвоночник, и поэтому я не могу постоянно сидеть на месте. На одном столе я делаю крой, на другом стоит швейная машинка, где я все прошиваю, потом глажу и так по кругу. Лоскутницы обычно стегают вручную. Это проще, но я так не могу. Я научилась машинной стежке», — объяснила она.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мастер обратила особое внимание на одну из своих работ – триптих «Вдоль по Волге-матушке реке». Для аппликации она собирала качественные российские ткани несколько лет. В работе представлен только русский льняной текстиль. Изделие олицетворяет память народов России. Здесь изображен орнамент национальностей населяющих берега Волги. В середине вышит узорный флаг Татарстана с надписью «татары».