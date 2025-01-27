Издательство «Просвещение» перечислит в бюджет более 2 млрд незаконно полученного дохода

ФАС России обязала издательство «Просвещение» выплатить свыше 2 млрд рублей незаконного дохода в федеральный бюджет. Об этом сегодня заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении издательства. Специалисты ведомства выяснили, что компания завышала цены на школьные учебники, что способствовало увеличению прибыли выше среднего уровня по отрасли.

ФАС признала «Просвещение» нарушителем антимонопольного законодательства и выдвинула требования о снижении цен на учебники и возврате в бюджет незаконно полученных доходов в сумме 2 033 636 879 рублей.

Отмечается, что издательство «Просвещение» занимает лидирующие позиции на рынке учебных пособий по таким дисциплинам, как русский язык, история и биология.