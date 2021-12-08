Издательство «Идел-Пресс» стало лауреатом всероссийской премии «Признание»

Крупнейший в Татарстане и Поволжье полиграфическо-издательский комплекс «Идел-Пресс» стал лауреатом премии «Признание» от крупнейшего российского издательства «Эксмо».

ПИК «Идел-Пресс» отмечен в номинации «Лучшее полиграфическое предприятие. Наше время» — за уверенность в настоящем и будущем, а также за надежность. Награда вручена заместителю генерального директора предприятия Руслану Багаутдинову.

В целом лауреатами премии стали различные организации, оказавшие существенное влияние на развитие отрасли за 30 лет существования частного книгоиздания в России. Церемония награждения прошла накануне в московском Доме Пашкова.

«В новостях о книжном рынке мы привыкли слышать имена авторов и издателей, однако от идеи до создания книга совершает длинный путь до своего читателя, и сегодня нам бы хотелось отметить тех партнеров, которые помогают сделать его максимально коротким и быстрым. Нам хотелось бы еще раз напомнить о важности каналов дистрибуции и производственного сегмента», — подчеркнул в беседе с корреспондентом ТАСС президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.

При этом предприниматель обратил внимание на то, что вызванный пандемией коронавируса кризис ударил по рознице, после чего все увидели важнейшую роль типографий и книжных магазинов в борьбе за читателя. В текущих условиях дефицита полиграфических мощностей и снижения числа покупателей «хотелось бы поддержать коллег и партнеров, отметив их объективные заслуги перед всей отраслью», заключил он.

Фото предоставлено ПИК «Идел-Пресс»

ПИК «Идел-Пресс» — это самое крупное полиграфическое предприятие Поволжья. Последние шесть лет типография активно занимается техническим переоснащением и модернизацией производства. Сейчас она сотрудничает с крупнейшими издательствами России, развивается работа с другими регионами и городами. Учитывая пожелания постоянных контрагентов, «Идел-Пресс» автоматизирует и модернизирует отдельные участки производства.

В частности, в сентябре 2021 года в типографии была установлена новая пятикрасочная печатная машина KOMORI LITHRONE GL-540+С с секцией ВД-лакирования. Ее производительность равняется 16 тыс. листам в час, формат печатного листа — 1040 на 720 миллиметров. Это единственный в России агрегат, способный в онлайн-режиме контролировать подачу краски в тираже, инспектировать качество каждого оттиска на предмет различных дефектов и отслеживать точность совмещения красок.

На 1 декабря 2021 года среднесписочная численность сотрудников ПИК «Идел-Пресс№ составила 381 человек. Среди них 230 высококвалифицированных работников, что составляет 60,4% от общего числа работающих.