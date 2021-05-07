В комплексе оказания помощи нуждающимся, расположенном по улице Бурхана Шахиди, появилась исламская библиотека. Помощь в ее создании оказал издательский дом «Хузур», передавший учреждению партию книг на татарском и русском языках. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ Татарстана.
Теперь постояльцы приюта смогут ознакомиться с основами ислама, сире, нравственности верующего, изучить брошюры с повседневными молитвами и другие издания. Всего в дар было передано более 50 экземпляров.
Поручение о передаче книг «Приюту человека» АНО «ЦРА» дал муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.
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Издательский дом «Хузур» подарил книги казанскому приюту для нуждающихся
В комплексе оказания помощи нуждающимся, расположенном по улице Бурхана Шахиди, появилась исламская библиотека. Помощь в ее создании оказал издательский дом «Хузур», передавший учреждению партию книг на татарском и русском языках. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ Татарстана.
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