Издательский дом «Хузур» подарил книги казанскому приюту для нуждающихся

В комплексе оказания помощи нуждающимся, расположенном по улице Бурхана Шахиди, появилась исламская библиотека. Помощь в ее создании оказал издательский дом «Хузур», передавший учреждению партию книг на татарском и русском языках. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ Татарстана.

Теперь постояльцы приюта смогут ознакомиться с основами ислама, сире, нравственности верующего, изучить брошюры с повседневными молитвами и другие издания. Всего в дар было передано более 50 экземпляров.

Поручение о передаче книг «Приюту человека» АНО «ЦРА» дал муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.