Издание «Миллиард.Татар» назвало топ-10 татар 2023 года

Издание «Миллиард.Татар» назвало десять татар 2023 года, которые проявили себя в самых различных направлениях общественной жизни.

В топ-10 попали гендиректор телекомпании «Новый век» Ильшат Аминов — он запомнился своей публичной защитой татарской идентичности, организатор Fashion Iftar, стилист в сфере благопристойной моды Джаннат Мингазова и «мусульманский блогер № 1» Расул Тавдиряков.

Кроме того, в список попали ученые и исследователи — главный популяризатор темы татарской повседневности XIX-XX века Лилия Габдрафикова, исследовательница татарского костюмного комплекса Дина Гатина-Шафикова, специалист по истории татарской женщины Энже Дусаева и востоковед, создатель курсов по старо-татарскому языку Азат Якупов.

Из сферы культуры в топ оказался основатель лейбла Yummy Music Ильяс Гафаров, стендапер Артур Шамгунов и одна из основательниц фестиваля «Печэн базары» Гульназ Бадретдинова.