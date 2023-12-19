Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Издание «Миллиард.Татар» назвало топ-10 татар 2023 года
Издание «Миллиард.Татар» назвало десять татар 2023 года, которые проявили себя в самых различных направлениях общественной жизни.
В топ-10 попали гендиректор телекомпании «Новый век» Ильшат Аминов — он запомнился своей публичной защитой татарской идентичности, организатор Fashion Iftar, стилист в сфере благопристойной моды Джаннат Мингазова и «мусульманский блогер № 1» Расул Тавдиряков.
Кроме того, в список попали ученые и исследователи — главный популяризатор темы татарской повседневности XIX-XX века Лилия Габдрафикова, исследовательница татарского костюмного комплекса Дина Гатина-Шафикова, специалист по истории татарской женщины Энже Дусаева и востоковед, создатель курсов по старо-татарскому языку Азат Якупов.
Из сферы культуры в топ оказался основатель лейбла Yummy Music Ильяс Гафаров, стендапер Артур Шамгунов и одна из основательниц фестиваля «Печэн базары» Гульназ Бадретдинова.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»