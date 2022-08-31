Газета Die Zeit: Двух сотрудников Минэкономики Германии обвинили в работе на Россию

Два высокопоставленных сотрудника Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ могли работать на Россию. Это выяснили благодаря анализу документов по «Северному потоку — 2», в которых политики отражали позицию российской стороны, а не мнение немецкого правительства, пишет Die Zeit.

Несостыковки в документации, в частности, затрагивали решение о невозможности запуска «Северного потока — 2», против которого выступает министр энергетики ФРГ Роберт Хабек. Позднее также выяснилось, что один из подозреваемых министров пребывал некоторое время в России с целью обучения, однако точных доказательств шпионажа по-прежнему пока нет, федеральное ведомство по охране Конституции Германии проводит по этому факту проверку.

Вся эта ситуация рискует обратиться политическим скандалом и напрямую затронуть Хабека, поскольку именно его доверенные лица привлекли спецслужбу, пишет издание.