news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 15 февраля 2025 10:47

Избран новый руководитель Федерации корэш Татарстана

В Федерации татаро-башкирской национальной спортивной борьбы корэш Республики Татарстан избрали нового председателя. Отныне федерацией будет руководить депутат Госдумы РФ Рустам Калимуллин. Его кандидатура была единогласно утверждена на заседании президиума.

«У всего есть начало, и есть конец, это решение было принято после обсуждения с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым», – сказал прежний руководитель федерации Марат Ахметов.

С 2001 года Федерацию корэш Республики Татарстан возглавлял заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов, он покинул свою должность по собственному желанию.

#национальная борьба
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Рафаиль Шайдуллин: «Тукай с его «Не уйдем!» подхватил идею Каюма Насыри»

Рафаиль Шайдуллин: «Тукай с его «Не уйдем!» подхватил идею Каюма Насыри»

14 февраля 2025
«Почему Волга опять обмелела?»: Татарстан бьет тревогу перед сезоном сброса воды

«Почему Волга опять обмелела?»: Татарстан бьет тревогу перед сезоном сброса воды

14 февраля 2025