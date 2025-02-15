Избран новый руководитель Федерации корэш Татарстана

В Федерации татаро-башкирской национальной спортивной борьбы корэш Республики Татарстан избрали нового председателя. Отныне федерацией будет руководить депутат Госдумы РФ Рустам Калимуллин. Его кандидатура была единогласно утверждена на заседании президиума.

«У всего есть начало, и есть конец, это решение было принято после обсуждения с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым», – сказал прежний руководитель федерации Марат Ахметов.

С 2001 года Федерацию корэш Республики Татарстан возглавлял заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов, он покинул свою должность по собственному желанию.