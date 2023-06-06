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Избран новый председатель Совета молодежи при Полпредстве Татарстана в России
На собрании Совета молодежи Татарстана при Полпредстве РТ в РФ столичные активисты избрали нового председателя. Им стал руководитель татарского студенческого землячества Московского строительного института Айдар Гайнутдинов. Об этом «Татар-информу» рассказал экс-глава общественной организации Артур Рахматуллин.
«На самом деле этот переход, выбор нового председателя является для нашей организации логичным продолжением деятельности, поскольку я уже пять лет занимался организацией мероприятий, руководил Советом молодежи, и нужно обновлять состав, чтобы организация продолжала жить. Нужно давать новый импульс в ее развитии, чтобы трудиться на благо всего нашего народа. Хочу сказать спасибо всем, кто помогал и поддерживал, кто оказывал содействие в тех или иных проектах и, конечно, спасибо за доверие ко мне всем нашим ребятам», – поделился Рахматуллин.
По его словам, новоизбранный глава организации Айдар Гайнутдинов отлично зарекомендовал себя за три года работы в Совете молодежи, принимал участие в реализации и проведении многих проектов и успешно руководил татарским землячеством в Московском государственном строительном университете.
«Он очень ответственный, инициативный, активный человек и порядочный, что тоже немаловажно в нашей деятельности. Я хочу пожелать ему и ребятам успехов в их деятельности. Я тоже буду по мере возможности продолжать помогать им, поскольку понимаю, что эта деятельность очень важна», – заявил экс-председатель.
На собрании 2 июня присутствовало большинство председателей татарских студенческих землячеств Москвы и активисты, многие из которых были отмечены благодарностью от полпредства РТ в РФ за эффективную деятельность, направленную на сохранение и популяризацию татарской культуры и языка среди молодежи.
«Там мы также подвели итоги работы по различным проектам, в том числе и в рамках молодежных ифтаров в Священный месяц Рамадан, по организации татарского интеллектуального квиза „Чикләвек“. Наши активисты также настроены принимать активное участие в предстоящем празднике Сабантуй», – подчеркнул спикер.
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