Избрали меру наказания для Большунова после инцидента с Бакуровым

Фото: flgr.ru

Вследствие инцидента между Александром Бакуровым и Александром Большуновым в Кубке России в Кировске для последнего избрали меру наказания. Об этом Федерация лыжных гонок России после заседания президиума ФЛГР сообщила у себя на официальном сайте.

«Федерация лыжных гонок России рассмотрела инцидент, произошедший после финиша спринтерской гонки в рамках I этапа ФосАгро Кубка России по лыжным гонкам в г. Кировске (Мурманская область), в результате которого был травмирован спортсмен Александр Бакуров. Президиум ФЛГР считает данные действия Александра Большунова недопустимыми и противоречащими нормам взаимоотношений в команде, базовым принципам спортивной этики, уважения и безопасности участников соревнований.

По итогам заседания большинством голосов членов Президиума принято решение перевести RUS код Александра Большунова в статус «неактивный» до момента выхода Александра Бакурова на старт. Это решение направлено на обеспечение баланса интересов, поддержку пострадавшего спортсмена и сохранение справедливости в спортивном процессе», – написано на официальном сайте федерации.

Также Президиум настоятельно рекомендовал тренерам по лыжным гонкам усилить воспитательную и профилактическую работу со спортсменами, а СМИ и общественности воздержаться от травли и излишних комментариев во имя укрепления культуры взаимного уважения и обеспечения безопасности всех участников.

Напомним, на прошлой неделе во время полуфинале свободным стилем на Кубке России Бакуров задел на трассе Большунова. Последний упал и сломал палку. На финише трехкратный олимпийский чемпион в отместку, проходя мимо, толкнул стоящего спиной коллегу, в результате чего тот упал. После между молодыми людьми завязался непродолжительный диалог, и они разошлись. Бакуров из-за неудачного падения уходил с трассы хромая. Позже стало известно, что он не примет участия в предстоящих гонках из-за травмы. Сегодня Александр Большунов принес публичное извинение за свой поступок.