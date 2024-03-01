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Политика 1 марта 2024 10:16

Избиркому Татарстана передали бюллетени для голосования на выборах Президента РФ

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Избиркому Татарстана передали бюллетени для голосования на выборах Президента РФ

Центральной избирательной комиссии Татарстана передали избирательные бюллетени для голосования на выборах Президента России. Подписал акт передачи и проконтролировал погрузку бюллетеней для доставки в территориальные избиркомы председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Очень ответственный момент – этап доставки избирательных бюллетеней в территориальные избирательные комиссии. Очень важный этап перед голосованием. Мы подходим к нему максимально ответственно», – заявил Кондратьев.

Он также отметил, что бюллетень – это достаточно сложный, поэтапный процесс – и на каждом этапе свои степени защиты.

«Бюллетень с определенным типом бумаги, с уникальной защитной сеткой. Полиграфический комбинат разрабатывает уникальную сетку, подделать которую невозможно. Далее бюллетень поступает в ТИК, где накладываются дополнительные меры защиты в виде двух подписей членов участковых избиркомов, печать синего цвета и уникальная голографическая марка, аналогов которой нет. У каждой из них уникальный номер и отклеить их невозможно – при попытке марка разрушается», – подчеркнул председатель ЦИК РТ.

Он добавил, что после подписания акта передачи все бюллетени под военизированной охраной доставляются в территориальные избирательные комиссии по всей республике, где они также под круглосуточной охраной будут храниться до 13 марта. После этого, 14 числа, бюллетени под охраной поступят в участковые избирательные комиссии, где уже будут готовы к приему избирателей с 15 по 17 марта.

Передача состоялась в здании типографии «Идел-Пресс». Генеральный директор типографии Анас Аскаров отметил, что на изготовление бюллетеней потребовалось пять суток непрерывной работы, свыше 25 тонн бумаги и более 200 килограмм краски. Всего было изготовлено свыше 2,9 млн бюллетеней.

Аскаров также рассказал, что брак при изготовлении составил всего около 1,5%. «Бракованные бюллетени все подсчитаны, и под наблюдением комиссии ЦИК РТ они будут уничтожены», – добавил директор типографии.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

Фоторепортаж: Рамиль Гали
#выборы президента-2024 #Татарстан #цик рт #Андрей Кондратьев
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