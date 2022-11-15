«Избирательный процесс идет без пауз»: в ЦИК РТ заявили о завершении осенней кампании

Избирательный процесс в республике находится в постоянном динамичном развитии, несмотря на успешное завершение электоральной кампании 2022 года. Уже в декабре в Татарстане пройдут довыборы в органы МСУ, сейчас к ним ведется активная организационная подготовка. Об этом на заседании ЦИК РТ сообщил ее руководитель Андрей Кондратьев.

Он отметил, что на прошлой неделе на площадке Госсовета РТ был представлен финансовый отчет Центризбиркома РТ о проведенных довыборах в республике. Этот документ официально завершает осеннюю избирательную кампанию.

«Однако избирательный процесс развивается без каких-либо временных пауз. Напомню, что уже 11 декабря в республике пройдут дополнительные выборы в представительные органы муниципальных образований. Выборы пройдут в 16 муниципальных районах, в их ходе предстоит избрать 23 депутата», – отметил Андрей Кондратьев.

По его словам, для участия в предстоящих довыборах зарегистрирован 81 кандидат. Всего будут работать 16 территориальных и 23 участковые избирательные комиссии с общим кадровым составом в 295 человек. Им предстоит обеспечить прозрачность народного волеизъявления.

Руководитель татарстанского Центризбиркома также отметил, что получил приглашение от ЦИК России для участия в ежегодном совещании региональных избирательных комиссий субъектов страны. Это важное мероприятие пройдет уже 8-9 декабря под председательством главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой.

«Это серьезный шаг для обсуждения и решения определенных вопросов, которые возникают в ходе нашей работы. Перед этой встречей мы должны сформировать те вопросы, ответы на которые мы получим от Центризбиркома РФ», – обратился к участникам заседания Андрей Кондратьев.

После окончания вступительной части участники совещания приступили к обсуждению ряда организационных вопросов. Среди них – назначение нового члена одного из территориальных избиркомов, кадровые вопросы и другие темы.

