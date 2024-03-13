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Избирательные участки в Татарстане оснастят по стандартам, применявшимся в пандемию
В дни выборов Президента России избирательные участки будут обустроены по стандартам, применявшимся в период пандемии коронавируса: расстояние между кабинами для голосования составит не менее 1,5 метра, все желающие получат медицинские маски, помещения будут регулярно проветриваться, а поверхности — обрабатываться дезинфицирующими растворами.
«Предыдущие выборы пришлись на период пандемии. И вот этот самый ковид научил нас держать в центре внимания этот вопрос. Все требования будут соблюдаться. Избиратели могут не переживать. К тому же нет никаких данных, что ситуация с ОРВИ по Татарстану не очень хорошая. В Татарстане в этом плане всё хорошо», — заявил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев во время прямого эфира, организованного ЦУР Татарстана.
Кондратьев также сообщил, что избирательные участки полностью готовы к проведению голосования. На участки завезено более 200 тыс. единиц технологического оборудования — урны и кабинки для голосования, флаги, информационная печатная продукция и элементы оформления избирательных участков.
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