Общество 20 февраля 2026 15:36

Избирательные комиссии Татарстана тестируют обновленную систему «Выборы»

Система избирательных комиссий Татарстана участвует в общероссийской тренировке по работе с обновленной Государственной автоматизированной системой «Выборы» 2.0, организованной Центральной избирательной комиссией России. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

В мероприятии задействованы более 70 технических специалистов территориальных избирательных комиссий республики, которые отвечают за работу и сопровождение ГАС «Выборы» 2.0.

Председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев сообщил, что участие в общероссийском тестировании позволяет комплексно проверить готовность всех цифровых систем.

Он отметил, что на тренировке отрабатываются ключевые технологические процессы – от ввода списков избирателей до формирования итоговых протоколов голосования. Кондратьев подчеркнул, что эта работа является одним из важных этапов подготовки к выборам депутатов Государственной Думы России девятого созыва, которые пройдут в сентябре 2026 года.

Во время тренировки специалисты из Татарстана будут проверять информационную безопасность системы и ее устойчивость к внешним воздействиям. Все процедуры моделируются максимально приближенно к реальной избирательной кампании.

Тренировка работы ГАС «Выборы» 2.0 продлится до 15 мая.

#выборы #цик рт #избирательная комиссия
